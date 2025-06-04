韓国の最大野党で革新系の「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）前代表（60）が新しい大統領に就任し、過去の「反日発言」が改めてクローズアップされている。当選が有望視された選挙戦では、李氏は、「日本と仲良くしたい」と発言し、政権に着けば現実路線を取るのではないか、とも見られている。李氏とは、どんな人物で、発言の真意はどこにあるのだろうか。「日本に敵対的だろうという先入観があるが、誤解だ」保守系政党「