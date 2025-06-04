藤本美貴横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月27日（火）に放送された同番組では、3児のパパである元サッカー日本代表内田篤人がゲストで登場。「良かれと思って怒られたパパの育児・家事」というテーマでは、藤本が夕食のタイミングでほかのことをやりだす家族にヒートアップし、内田が苦笑する場面があった。【映像】「（料理が）死んじゃう！」一番美味しい時に料理を食べてほしいと叫ぶミ