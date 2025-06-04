「ミスタープロ野球」巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが3日、肺炎のため亡くなった。89歳。長嶋さんの棺を乗せた車は同日午後1時20分頃、自宅に到着し同乗した長男でタレントの一茂（59）は報道陣に頭を下げた。【こちらを読む】“馬鹿バカ息子”落書き騒動から続く江角マキコのお騒がせ遍歴…今度は息子の母校と訴訟沙汰この日、自宅にはソフトバンクの王貞治球団会長（85）が弔問に訪れ、一茂は長嶋さんの次女でスポーツキャ