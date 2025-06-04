夫婦喧嘩は犬も食わない”とよく言うように、当事者にとっては真剣な揉め事かもしれませんが、周囲の人間からすると全くの無関心な行為にすぎません。ただ、場所によってはそうも言っていられない場合もあります。 今回は、乗り合わせたバスの車内で乗客の夫婦喧嘩に巻き込まれた不運な男性のエピソードです。◆前の座席の夫婦が突然ケンカし始めた取材に応じてくれたのは、目黒駅の近くにある税理士事務所に勤務する宮内