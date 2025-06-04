小学生時代の失態エピソードを描いた漫画「悲しきパンツ事件」（全3話）が、インスタグラムで合計1200以上の「いいね」を集めて話題となっています。1980年代、小学校ではまだ男女が教室で一緒に着替えていた時代でした。ある日プールの授業が終わり、大急ぎで着替えた作者でしたが、次の授業中になぜか机の中から自分のパンツを発見します。「じゃあ、今履いているパンツは…？」と焦る作者でしたが…。読者からは、「衝撃的