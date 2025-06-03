「不正改造車」は排除します茨城県警は2025年6月2日、公式SNSを更新。6月を「不正改造車排除強化月間」と定め、街頭検査を実施すると発表しました。旧車會・暴走族取り締まりの様子（画像：茨城県）不正改造車とは、公道を走行する際に定められている保安基準に適合しないクルマなどのことで、非常に危険な状態で、他の交通にも影響を及ぼします。【画像】「えぇぇぇ！？」 これが大迷惑な「暴走族・旧車會」の集団です！ 画像