¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹Á¤Ç30Æü¡¢¹ñ²È´Ö¤ÎÊ¶Áè¤Ê¤É¤òÄ´Ää¤Ç²ò·è¤¹¤ëÃæ¹ñ¼çÆ³¤Î¡Ö¹ñºÝÄ´Ää±¡¡×ÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤Î½ðÌ¾¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤Ï32¥«¹ñ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²¤ÊÆ¼çÆ³¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÂ¿¶Ë²½¤Î¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÈ¯¸ÀÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÉô¤Ï¹á¹Á¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯Ëö¤«¤éÍèÇ¯½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¹ñÆ±»Î¤ÎÉðÎÏÊ¶Áè¤äÎÎÅÚÌäÂê¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë