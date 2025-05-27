0-1の8回に川越が右翼ポール際へ特大飛球…中日ファンは大歓声も■ヤクルト ー 中日（27日・神宮）中日の井上一樹監督が怒りを見せた。27日のヤクルト戦の8回、1点ビハインドの状況から川越誠司外野手が右翼ポール際に特大飛球を放った。しかし判定はファウル。中日ベンチはリクエストを申請したが、リプレー検証の結果も覆らなかった。指揮官は即座にベンチを飛び出して審判団に詰め寄り、場内が騒然とした。絶妙な判定だった