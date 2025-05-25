’17年に弁護士との不倫報道が５月19日に発表された朝日新聞の世論調査が衝撃を与えている。昨年10月の衆院選で大躍進した国民民主党の支持率が４月は政党支持率が12％で野党第一党だったが、今回は８％に減少。７％の立憲と僅差になっているという。その他、読売新聞、毎日新聞、共同通信などの調査でも、軒並み２％から５％ほど支持率を下げている。これに影響したと思われるのか、国民民主党が14日に発表した今夏の参院選比例代