◆フォーシーズンズホテル丸の内 東京の絶品ランチを編集部がレポート。東京駅を望む絶景空間で、豚グリル＆焼きたてマドレーヌ東京駅から直結の憧れホテル、フォーシーズンズホテル丸の内 東京。こちらの「MAISON MARUNOUCHI（メゾン マルノウチ）」では、星付きレストラン「SEZANNE（セザン）」の総料理長が監修する洗練されたビストロ料理を楽しむことができます。絶品パンと味わうトリッパや、炭火で焼くイベリコ豚のグリル、