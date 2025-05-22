£µ·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±Âè13Àá¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢£¸°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈËÜµòÃÏ¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡££²Ï¢ÇÆÃæ¤Î²¦¼Ô·âÇË¤ÇÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤òÌÜ¤¶¤¹¤Ê¤«¡¢19Ê¬¤Ë¸µ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¨¥ê¥­¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤â¡¢43Ê¬¤Ë´îÅÄÂóÌé¤¬ÞÕ¿È¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢51Ê¬¤ËÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÈïÃÆ¡££±¡Ý£²¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢Ï¢ÇÔ¤Ï£·¤Ë¿­¤Ó¡¢11ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¡££±ÈÖºÇ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î