[5.21 ルヴァン杯3回戦 横浜FC1-1(PK3-1)町田 ニッパツ]ルヴァンカップ3回戦で、横浜FCがFC町田ゼルビアを1-1から突入したPK戦の末に下し、プレーオフラウンド進出を決めた。プレーオフラウンドの第1戦は6月4日、第2戦は同8日で、横浜FCはセレッソ大阪と対戦する。横浜FCは第2戦をホームで戦う。若手が多く出場するルヴァン杯で、横浜FCは2回戦に続いて特別指定選手のDF細井響(新潟医療福祉大)を先発で起用。MF熊倉弘貴やFW