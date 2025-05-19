アレクサンドル・アジャ監督の名を世に知らしめたフレンチ・ホラーの重要作『ハイテンション』が4K版で６月６日よりリバイバル上映。これを記念して、「フレンチ・スプラッター オールナイト」が東京・大阪・名古屋の３会場で実施されることが決定した。上映作は『ハイテンション 4K』、そしてジュリアン・モーリー＆アクレサンドル・バスティロ監督コンビの『屋敷女 ノーカット完全版』、さらに『マーターズ』を手掛けたパスカル