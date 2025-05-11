愛知など東海地方を中心に、関東・関西地方にも展開しているステーキレストランチェーンの「ブロンコビリー」。本格ステーキや牛肉100％の粗挽きハンバーグ、フレッシュで種類も豊富なサラダバーなどが人気のお店です。そのブロンコビリーがなんと1店舗だけ居酒屋業態の店を出しているという情報を入手。これは凄い予感しかしないぞ……！ 飲みに行ってみるしかねええええっ！！名古屋駅近くにある居酒屋「信貴や」そのお店とはJR