ÃÞÇÈÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é1¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¡Ê18¡Ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂç³Ø¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤³¾Æ¤­¤òÊÒ¼ê¤ËÈù¾Ð¤à¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¿·´¿¤Î¥Á¥é¥·¤ò¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤´³ØÍ§¤â¤Ç¤­¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ËÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤·¤Æ¿ô¿Í¤Î³ØÀ¸¤È¿Æ¤·¤²¤ËÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê