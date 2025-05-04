¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ºÇ½ªÆü¤Î6Æü(²Ð¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡¢¶å½£¤ÈÃæ¹ñÃÏÊý¤Î°ìÉô¤Ë²«º½¤¬ÈôÍè¤·¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î7Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢²­Æì¡ÁÅìÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ËÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬°­²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£6ÆüÌë¶å½£¤ÈÃæ¹ñÃÏÊý¤Î°ìÉô¤Ë²«º½ÈôÍè²«º½¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦±üÃÏ¤Î¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ä¥´¥Óº½Çù¤Ê¤É¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿º½¤Ü¤³¤ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢¾å¶õ¤Î¶¯¤¤À¾É÷¤Ë¤è¤Ã