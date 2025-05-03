¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ 1-2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ³¿­¤Î¡ÈËâµå¡É¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¡Ö¤¹¤Ý¡¼¤ó¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö¤µ¤¹¤¬¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°·î´ÖMVPÅê¼ê¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤òÁê¼ê¤Ë6²óÌµ¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï2²óÎ¢¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹