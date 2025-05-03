[5.3 J3Âè11Àá](Ä¹ÌîU)¢¨18:00³«»Ï¼ç¿³:¸¶ÅÄ²í»Î<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í]ÀèÈ¯GK 21 ¾¾¸¶ñ¥ÂÁDF 3 ÉÚÅÄ¹¯Ê¿DF 5 Ä¹Ã«ÀîÍº»ÖDF 24 º½¿¹ÏÂÌéMF 9 Æ£¿¹Î¼»ÖMF 10 »³ÃæÎï±ûMF 14 »°ÅÄ¾°´õMF 17 ¹úÆá¶¬»ÊMF 25 ÅÄÃæ¹¯²ðMF 46 ¸Å²ì½ÓÂÀÏºFW 20 ²ÃÇ¼Âç¹µ¤¨GK 1 ÅÄ¿¬·òMF 13 ¾®À¾ÍÛ¸þMF 15 Èõ¸ý³ðMF 19 °ËÆ£·ÃÎ¼MF 22 µÈÅÄ·Ë²ðMF 23 ¥¤¥à¡¦¥¸¥Õ¥óMF 28 Æ£Àî¸×ÂÀÏ¯MF 33 °ÂÆ£°ìºÈFW 11 ¿Ê¹·Ê¿´ÆÆÄÆ£ËÜ¼çÀÇ[SCÁêÌÏ¸¶]ÀèÈ¯GK 46