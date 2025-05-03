¤«¤Ä¤Æ¡¢¤È¤¢¤ëÊ¸·Ý¥µ¥¤¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¸ÄÀ­ÇÉºî²È¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£²¦Ã«¾½¤Î½é´üºî¡Ø´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù¤«¤éºÇ¿·´©¡ØÉã¤Î²ó¿ô¡Ù¤Þ¤Ç¤ÎÁÏºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑÁ«¤È¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÎÈëÌ©¤ò¡¢³¤Ç­Âô¤µ¤ó¤¬²¦Ã«¤µ¤ó¤ËÊ¹¤­¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÈÂ²Áü¤äºîÉ÷¤ÎÊÑ²½¤Î¸¶°ø¡¢¤½¤·¤ÆÁÏºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©²¦Ã« ¾½¡Ê¤ª¤¦¤¿¤Ë¡¦¤¢¤­¤é¡Ë1981Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡Ø