¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë½éÅÐÈÄ¡£»î¹çÁ°¤ÎÀèÈ¯Åê¼êÈ¯É½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢º¸ÍãÀÊ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¾åÂô¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤ÇÃÇÇ°¡£ºò¥ª¥Õ¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¸ÅÁã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î4Ç¯·ÀÌó¤òÁª¤ó¤À¡£´ñ¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¹ñÆâFA¸¢¤ò¼è