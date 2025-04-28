2025Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±4·î28Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤È¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Ï¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤È¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Ï4·î28Æü¡¢¹çÆ±¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨Äê½ñ¤Ç¤Ï2025Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁíÎÏ¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²þ¤á¤Æ¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê»Ù±ç¤òµá¤á¤ëÁÀ¤¤