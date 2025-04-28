カルビー株式会社は2025年4月25日（金）、厚生労働省会見室にて、順天堂大学との共同研究『血液透析患者におけるフルーツ入りグラノーラ摂取が血圧低下および腸内細菌叢に及ぼす影響』に関する研究結果を発表した。当日は、順天堂大学医学部 腎臓内科学講座 上田 誠二 非常勤講師より、フルーツ入りグラノーラの摂取が、血液透析（HD）患者の高血圧や腸内細菌由来の尿毒素の制御に対し、有益な効果をもたらすことが発表されました