生物の中でも、ヒトは「ある変化」を機に幸せに生きにくくなったという。その理由とはなにか。幸せに生きる方法はないのか。小林武彦氏の新刊『なぜヒトだけが幸せになれないのか』では、生物学から「ヒトが生きる意味」を考える。本記事では、〈「サルの進化は横並び」だったのに、「人類」が地上で生き残ることができた「重大な理由」〉に引き続き、ヒトの進化について詳しくみていく。※本記事は、小林武彦『 なぜヒトだけが幸