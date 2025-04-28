「万博のことをフードフェスか何かだと勘違いした女のマップ」。大阪・関西万博について、Xに投稿された非公式の地図が注目を集めている。地図は、世界各国のパビリオンの位置情報が分かるほか、出店各国の大まかなグルメ情報が分かる。新たな万博の楽しみ方に、ネット上では「ほしかったやつ」「世界のご飯を食べられるの最高」との声が上がっている。【写真】万博はフードフェス！？グルメ情報を書き込んだ万博マップ1日に6カ所