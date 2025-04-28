英王室のアンドルー王子（65）から17歳の頃に性的暴行を受けたと告発した米国人女性バージニア・ジュフリーさんが、亡くなったことを遺族が公表した。41歳だった。暮らしていたオーストラリア西部の農場で24日に自ら命を絶ったという。理由などは分かっていない。ジェフリーさんは3週間前に自動車事故で重傷を負ったと、自身のインスタグラムに投稿していた。家族は声明で「生涯にわたり、性的虐待と性的人身売買の被害者として過