【GU（ジーユー）】から登場した「ふんわりアイテム」は、丸みのあるシルエットが魅力的！「もう似合わないかも…」と諦めはじめていた40・50代こそ、チェックしてみて。体のラインを拾いにくく、大人可愛いデザインで取り入れやすいのがポイントです。ちょっとしたコーデのアクセントとして、気負わずトライできるはず。今回は、大人女性におすすめのGUのふんわりアイテムを、スタッフさんのお手本コーデ