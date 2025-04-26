「大きくないと気持ちよくない」と思い込まされているのはなぜなのか。性教育に携わる、精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さんと助産師の櫻井裕子さんは「私たちのセックスはAVに影響を受けすぎている。ペニスは大きいほうがいいと思い込んでいる人は多いが、女性のセックスの気持ちよさは大きさとそれほど関係がない」という――。（第2回／全3回）※本稿は、斉藤章佳・櫻井裕子『性的同意は世界を救う子どもの育ちに関わる