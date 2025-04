ものづくり大好きな21歳『Roa_18』、30代初心者系グループ実況者『大人のマイクラ企画室』をご紹介します。ものづくり大好きな21歳『Roa_18』今週のピックアップ『2年かけて動くシャア専用ザク作ってみた 2 years and 3D printing using to make ZakuII』――まずは自己紹介をお願いしますRoa_18さん:「ものづくりが好きな21歳です」――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか?Roa_18さん:「色んなクリエイターさんの