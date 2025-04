ものづくり大好きな21歳『Roa_18』、30代初心者系グループ実況者『大人のマイクラ企画室』をご紹介します。

ものづくり大好きな21歳『Roa_18』

『2年かけて動くシャア専用ザク作ってみた 2 years and 3D printing using to make ZakuII』

――まずは自己紹介をお願いします

Roa_18さん:「ものづくりが好きな21歳です」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか?

Roa_18さん:「色んなクリエイターさんの動画見ていたんですが、その時に動画上げていきたいなって感化されたことがきっかけだと思います。元からものづくりが自分の中の趣味のメインだったんで、それを今活かせるのがこういう動画作りなのかなと思ってやっています」

――いちばんおすすめの動画について教えてください。

Roa_18さん:「僕が今まで作ってきた中でも一番頑張ったなって思えるものなので、ぜひみんなに見てほしいです! こだわった部分としてはディティールですね。モデリングも一から自分でやってるんですけど、筋彫りとかそういうディティールを結構こだわりましたね。あと塗装とかの色もかなりこだわりました。

この活動をする中でトラブルも結構ありました。 今シャアザクは壊れちゃってるんですよ。木のスタンドでシャアザクを止めてたんですが、ある日、外出して帰ってきたらそのスタンドの木が割れてて、シャアザクがバーンって地面に倒れてたんですよ。完成後のそれが一番のトラブルですね。動画に残っているからいいんですが、もう処分してしまいました。そのうちまた新しく作ろうかなと思っています」

https://youtu.be/5rebElVviQY?si=2AaQdxMzMImalxqR



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

Roa_18さん:「これからも自分の作りたいものを作って、動画を上げていくのでよろしくお願いします!」

ものづくりに関する動画を投稿し続けるRoa_18さんの動画について、この機会にぜひご覧くださいませ!

YouTubeチャンネル『Roa_18』

https://www.youtube.com/@roa_1871

Xのアカウント『Roa 18』

https://x.com/roa27379771

30代初心者系グループ実況者『大人のマイクラ企画室』

『【マイクラ映画】空腹の罰を受け巨大迷宮から脱出する方法はただ1つ「3人で最後まで協力」すること【脱出ゲーム】』

――まずは自己紹介をお願いします

もりそ室長さん:「グループで『大人のマイクラ企画室』という名前で活動しています。30代の大人男性4人組グループで、9割5分以上マイクラの動画しか上げてないチャンネルです。しかもマイクラのサバイバルとか一般的な遊び方というよりは自分たちでマイクラで企画を作って、それを遊ぶことをメインにやっています。私『もりそ室長』が作った企画を、メンバーの『バニちゃん』、『ニシカワ』、『シンベー』に遊んでもらっているところを、基本のメインコンテンツとして出しています。歴でいうと4年ぐらい活動してるチャンネルになります」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか?

もりそ室長さん:「私自身、元々10年ぐらい前に別でマイクラの活動を一人でしていてYouTubeにも動画を投稿していました。その時にちょっと動画がバズったり、横長動画で言うと40万再生いくものがあったりしました。

当時10年前ぐらいで結構伸びた時期があって、一度その収益も少しまとまっていただいたことがありました。ただ、1人で活動するのがつまんなくて辞めてしまいました。そんな中5、6年ぐらい前から、あの4人でゲームで遊ぶようになって、その時は『フォートナイト』とか4人で遊ぶようなゲームをみんなの仕事終わりに集まってプレイする毎日が続いていました。その流れから、4人でゲームやってて面白いし、4人でYouTubeやってみたいと思い、立ち上げたっていう感じになります」

――いちばんおすすめの動画は何ですか?

もりそ室長さん:「チャンネルのトップの方にも出てくるように固定してる『空腹の罰を受け巨大迷宮から脱出する方法はただ1つ「3人で最後まで協力」すること』というタイトルの動画をおすすめします。

動画の長さは、1時間くらいある動画で続編のようにはなってるんですが、これ1本として完結しています。ちょっとグロテスクなシリーズがあるんですけど、それをオマージュにしたような作品です。うちのチャンネルでもシリーズ化をしていて、モリソウシリーズの3本目になります。3本目の制作にあたって、より映画っぽく終盤で『ハッとする展開』がある脚本を作りたいと思って制作しました。ほかの動画全部に共通していえることなんですけど、うちの場合は例えばパロディするにしても、何かをオマージュするにしても、マイクラでやる意味っていうところを絶対に組み込むことを大事にしてるんですよね。

要は『マイクラでそれ、やる意味あるか?』みたいなことになると、自分の中でその企画が綺麗じゃないんですよ。これをマイクラでやってるから面白いとか、マイクラでやる意味や要素を必ず入れたいという思いがあって、今回は特に終盤でハッとする展開であったり、怒涛の伏線回収的な要素も取り入れたりしています」

https://youtu.be/opQ-NUwmE3I?si=Ck7_O2o4mfcfguUt



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

もりそ室長さん:「我々、初心者系をもう4年ぐらいやってるんですけど、なかなか全然上手くならなくて、それこそ30代のおじさんが撮影の時しかマイクラに触れていない感じになるので、マイクラがずっと上手くならない人たち4人でやっています。

初心者感をずっと出したままこれからもやっていくので、上手いプレイスキルの動画であったり、マイクラのいわゆる神プレイみたいなものは多分、提供できないんですけど、初心者の30代の友達同士がわちゃわちゃとマイクラをプレイしている動画が好きな人は、チャンネル登録して見ていただいたら嬉しいなと思ってます!」

マイクラでならではの企画動画など投稿し続ける、大人のマイクラ企画室さんの今後の活躍に目が離せません!

YouTubeチャンネル『大人のマイクラ企画室 / 大人企画』

https://www.youtube.com/channel/UCzjIkg9DUi9XugOrVxmXkwQ

Xのアカウント『もりそ室長@大人企画』

https://x.com/Moriso_Wotona

編集:かとじゅん

取材:屋久谷・手島