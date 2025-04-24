¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¡¢NY¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢Momma¡Ê¥â¥ó¥Þ¡Ë¡£¥¨¥Ã¥¿¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡ÊVo, Gt¡Ë¤È¥¢¥ì¥°¥é¡¦¥ï¥¤¥ó¥¬¥ë¥Æ¥ó¡ÊVo, Gt¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Îø°¦·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤ë²Î»ì¤È¡¢90Ç¯Âå¥ª¥ë¥¿¥Ê¡¿¥°¥é¥ó¥¸¤ÎÏÄ¤Ê¥®¥¿¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHousehold Name¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ó¡¼¥Ð¥É¥¥¡¼¥Ó¡¼¤ä¥¹¥Í¥¤¥ë¡¦¥á¥¤¥ë¡¢¥¦¥£¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤È¥Ä