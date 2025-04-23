¤ª¸ß¤¤»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Û¥¹¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤Ï¡¢´¶¾ð¤ÎÉâ¤­ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢A¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ä¡£²áµî¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿Ì¡²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤Á¡¦ÉÝ¤¤½÷¤¿¤Á¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡¦Ì¡²è(