NHKの“次期エース”アナウンサーにまさかの不倫報道だ。【写真】NHK畠山衣美アナがプライベートで着ていた“ロックな私服”4月16日配信の『文春オンライン』によって明らかにされた、『NHKニュース7』に出演する畠山衣美アナウンサーと既婚男性の不倫。しかも男性の妻は妊娠中で、それにも関わらず畠山アナの自宅で同棲生活を送っているという。文春の取材に無言を貫いた畠山アナ。NHKもまた「職員個人に関すること」として