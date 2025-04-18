ベリーズ【サンパウロ共同】中米ベリーズ北部で17日、乗客14人を乗せた小型機が離陸直後、刃物を持った米国籍の男にハイジャックされた。男は3人にけがを負わせて国外に向かうよう要求したが、銃を持っていた乗客が男を射殺した。乗客らは着陸した最大都市ベリーズ市近くの空港で解放された。地元メディアが報じた。男は退役軍人で、ベリーズへの入国を拒否された記録があり、不法入国したとみられる。16日にビリヤード場でト