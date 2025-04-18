日本初のハンバーガーチェーンとして知られるドムドムハンバーガーが、またしてもユニークな新作を4月17日に発表した。春の新商品として「かつ丼バーガー」が4月25日に発売される。価格は単品680円（税込）、セットは1090円（税込）。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ごはんじゃないけど、まさにかつ丼」と銘打たれたこの商品は、サクサクに揚げた三元豚のロースかつに、出汁のきいたとろとろ卵をたっぷり