ヨーロッパリーグ（EL）準々決勝・セカンドレグが17日に行われ、フランクフルト（ドイツ）とトッテナム（イングランド）が対戦した。リーグフェーズを4位で突破したトッテナムは、ラウンド16でAZと激突。2戦合計3−2と接戦を制して8強入りを決め、クラブ史上3度目のEL制覇に向けて大きく前進した。本拠地でフランクフルトと対戦した準々決勝・ファーストレグは、開始早々に先制点を許しながら26分にペドロ・ポロが同点弾をマー