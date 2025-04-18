【全2回（前編／後編）の後編】世界中に衝撃を与えている「トランプ関税」。カリフォルニア州弁護士ケント・ギルバート氏は、この状況について「米国人から見ても理解不能」と語る。＊＊＊【写真を見る】トランプ関税で大打撃を受ける企業一覧関税については目的がいろいろとあって、一つは制裁的な意味合いです。相手国が不正に為替操作をしているとか、過度な補助金を出して安く商品を輸出しているとか。そういう行為