（台北中央社）米タイム誌が16日発表した「世界で最も影響力のある100人」に、台湾にルーツを持つ人物としては、米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）のリサ・スー（蘇姿丰）最高経営責任者（CEO）と米国の映画監督、ジョン・M・チュウ（朱浩偉）氏が選ばれた。100人のリストはアーティスト、アイコン、指導者、タイタン（巨人）、パイオニア、イノベーターの六つのカテゴリーに分類され、スー氏はタイタ