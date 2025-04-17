入社からわずか2か月後に自死した中古車販売・買い取り会社「ビッグモーター」（現「WECARS（ウィーカーズ）」）の新卒社員Aさん（享年22歳）。 Aさんの遺族は、自死の原因は会社幹部の対応に問題があったからだとして、労働基準監督署へ労働災害を申請していたが、不支給決定がなされた。これに対し、遺族らは今年2月28日、同決定の取消しを求めて訴訟を提訴（行政事件訴訟法3条2項）。 第1回口頭弁論