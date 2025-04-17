文芸業界を舞台にした「性加害」を主要なモチーフとする金原ひとみの最新長編『YABUNONAKA―ヤブノナカ―』は、性、暴力、地位や権力、そして愛が、登場人物たちの複雑な関係性に編み込まれていく。そのタイトルに示唆された作家の業とは。