「ドジャース−ロッキーズ」（１６日、ロサンゼルス）韓国の１０人組アイドルグループ「ＴＲＥＡＳＵＲＥ」がドジャースタジアムを訪問。試合前練習のグラウンドでトミー・エドマン内野手と交流した。米国人の父、韓国人の母を持つ韓国系アメリカ人のエドマン。カージナルスに所属していた２３年には、韓国代表としてＷＢＣに出場した経験を持つ。ＴＲＥＡＳＵＲＥのメンバーの質問に気さくに答えていたエドマン。開幕から打