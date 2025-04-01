ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKENOVA(¥µ¥±¥Î¥ô¥¡)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¾¦ÉÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ SAKENOVA  ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKENOVA(¥µ¥±¥Î¥ô¥¡)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¾¦ÉÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤éÌó500Ì¾¤¬Íè¾ì¤·¡¢Í£°ì¤ÎÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ÖSAKENOVA 2023¡×