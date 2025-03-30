18Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Î¿··¿¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©¥È¥è¥¿16ÂåÌÜ¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó ¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤¬2025Ç¯3·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè·¿¤È¤ÎÁê°ãÅÀ¤ä¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¿··¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Ïµì·¿¤«¤é¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¡©¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï1955Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥È¥è¥¿¤Î¼çÎÏ¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤