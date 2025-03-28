フジテレビは28日、中居正広氏の女性トラブルに端を発した一連の問題を巡って、第三者委員会の調査報告会見が31日に行われることを発表した。第三者委員会調査報告会見ならびに、フジ・メディア・ホールディングスと同局の記者会見も同日に開催される。フジテレビはマスコミ宛ての文書で「当社に関する一連の報道につきまして、第三者委員会より調査報告会見開催の連絡がございました」と報告。31日午後5時から第三者委員会による