スマートフォンやモバイルバッテリー、EVなど身の回りの多くの製品に使われているリチウムイオン電池は、数時間から数日しかもたず、しかも充電するごとに性能が劣化していきます。韓国の研究者が、小型かつ安全な原子力エネルギーにより充電することなく数十年、理論上は数千年使うことが可能な電池を発表しました。Next generation battery: Highly efficient and stable C14 dye-sensitized betavoltaic cell - American Chemic