[3.23 J3第6節](長野U)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 3 冨田康平DF 4 行徳瑛DF 16 石井光輝MF 5 長谷川雄志MF 8 近藤貴司MF 9 藤森亮志MF 10 山中麗央MF 13 小西陽向MF 14 三田尚希FW 18 浮田健誠控えGK 1 田尻健MF 15 樋口叶MF 19 伊藤恵亮MF 22 吉田桂介MF 23 イム・ジフンMF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎FW 11 進昂平FW 20 加納大監督藤本主税[福島ユナイテッドFC]先発G