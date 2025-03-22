テレビアニメ「ONE PIECE」の公式スピンオフ漫画「恋するワンピース」が、ショートアニメとして配信されることが22日、都内で行われたアニメイベント「AnimeJapan 2025」内の「テレビアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編放送再開直前スペシャルステージ」で発表された。麦わらの一味と同じ名前を持った高校生たちによる青春ギャグアニメ。縦型ムービーとして、4月1日から5日まで毎日午後8時から、公式YouTubeチャンネルなどで配信