ゼンショーホールディングスが運営する「すき家」が問題の画像についてコメントした（時事通信フォト）NEWSポストセブン

味噌汁にネズミの死骸、すき家が認めて謝罪「提供前に目視確認を怠った」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • すき家で、味噌汁の中にネズミの死骸が混入していたとされる画像が拡散した
  • すき家が同社HPで「従業員が提供前に商品状態の目視確認を怠った」と説明
  • 事態を把握しておきながら約2カ月公表しなかったことも謝罪している

◆味噌汁にネズミの死骸「すき家」が認めて謝罪

すき家に関する一部報道について

https://www.sukiya.jp/news/2025/03/20250322.html
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