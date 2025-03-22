武術太極拳の全国大会に出場する選手らが21日四国放送を訪れ大会での活躍を誓いました。21日四国放送を訪れたのは徳島市の武極Tokushimaで武術太極拳を学ぶ松元琥乃助選手やコーチら5人です。選手らは2024年11月に香川県で行われた四国大会で優勝や準優勝などの優秀な成績を収めたことで全国大会の出場選手に選出されました。訪問を受けて四国放送の岡元直社長は「頑張ってください」と激励の言葉を贈りました。武極Tokushim