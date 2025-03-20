3月19日、女優の藤原紀香が、自身のInstagramを更新。3月15日に開催されたロサンゼルス・ドジャース対読売ジャイアンツを観戦してきたことを明かした。Instagramに、《先日のこと。離れていて普段はあまり会えない兵庫在住の弟家族。神戸の中学に通う姪が大の大谷選手ファンで、滅多に頼み事をしてこない可愛い弟（すっかり大人ですが）の“お願いがあるねん”コールが》と投稿。可愛い姪っ子の頼みに対して、《というわけで