2025年1月6日（月）から放送中のTVアニメ『この会社に好きな人がいます』の第12話「この会社に好きな人がいます」のあらすじと場面写真が公開された。『この会社に好きな人がいます』の原作は、講談社『モーニング』で連載され累計110万部（電子含む）を突破した、榎本あかまるの社会人恋愛漫画の話題作。お菓子メーカーに同期入社した、経理部に勤める生真面目アラサー男子・立石真直と企画部で働く勝気な女子・三ツ谷結衣。周囲